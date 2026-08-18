Rodri biður nýjan liðsfélaga um að skipta um treyjunúmer

Rodri hefur beðið Fermin Lopez um að gefa eftir treyju númer 16 hjá Barcelona en Spánverjinn er genginn til liðs við félagið frá Manchester City.
Barcelona greiddi City um 65 milljónir punda fyrir Rodri, sem skrifaði undir fjögurra ára samning.
Fabrizio Romano segir að Rodri hafi rætt við Fermin um að fá númer 16, sem hann hefur lengi leikið í. Fermin er þess í stað sagður ætla að taka númer 7.
Rodri hefur verið gríðarlega mikilvægur fyrir City undanfarin ár og unnið allt sem hægt er að vinna. Hann er því mikill hvalreki fyrir Börsunga.