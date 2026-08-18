Ræddi skilnaðiinn opinskátt við leikmenn sína - „Fallegasta kona í heimi“

Pep Guardiola notaði sársaukafullan skilnað sinn við Cristinu Serra sem hvatningu í búningsklefa Manchester City á erfiðasta tímabili sínu hjá félaginu.
Þetta kemur fram í nýrri Prime Video heimildarþáttaröð, A Beautiful Obsession, sem fjallar um síðustu tvö ár Guardiola hjá City.
Á meðan liðið gekk í gegnum verstu hrinu sína undir stjórn Spánverjans, níu töp í 12 leikjum, ákvað Guardiola að opna sig fyrir leikmönnunum eftir 2-0 tap gegn Juventus í Meistaradeildinni í desember 2024.
„Strákar, ég vil játa eitthvað. Ég er skilinn við fallegustu konu í heimi. Konuna mína. Fyrrverandi konuna mína,“ sagði Guardiola.
Hann útskýrði síðan að ástin væri enn til staðar en ástríðan hefði horfið.
„Ég elska hana ótrúlega mikið. En við misstum ástríðuna. Af mörgum ástæðum. Hvernig spilið þið fótbolta? Spilið þið bara eða er eitthvað innra með ykkur? Hvar er ástríðan?“
Guardiola hélt áfram:
„Hvað sem þið gerið í lífinu, gerið það af ástríðu. Ég vil ekki bara góða leikmenn. Ég vil leikmenn með ástríðu.“
Aðeins örfáir nánir trúnaðarvinir vissu þá af skilnaðinum, enda komu fréttirnar ekki opinberlega fram fyrr en síðar.