Patrick Vieira tekur við eina sterkasta landsliði Afríku

Patrick Vieira hefur verið ráðinn nýr landsliðsþjálfari Senegal.
Fabrizio Romano greinir frá því að samkomulag hafi náðst og að Vieira taki við starfinu þegar í stað.
Frakkinn, sem á glæsilegan feril að baki sem leikmaður, hefur á undanförnum árum starfað sem knattspyrnustjóri og stýrt meðal annars Crystal Palace og Strasbourg.
Vieira tekur nú við einu sterkasta landsliði Afríku og verður verkefni hans að byggja ofan á þann árangur sem Senegal hefur náð undanfarin ár.
Senegal hefur yfir að ráða fjölda leikmanna sem leika í sterkustu deildum Evrópu og miklar væntingar verða því gerðar til Vieira.
Samkvæmt Romano er ráðningin frágengin og mun Vieira hefja störf strax við undirbúning næstu verkefna landsliðsins.