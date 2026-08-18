Óvænt skotmark Börsunga

Barcelona skoðar þann möguleika að fá Ayoze Perez, framherja Villarreal, takist félaginu ekki að kaupa Julian Alvarez frá Atletico Madrid.
Samkvæmt katalónska miðlinum Sport er Alvarez áfram efstur á óskalista Barcelona en Atletico vill ekki selja Argentínumanninn. Félagið hafnaði meðal annars 130 milljóna punda tilboði Real Madrid fyrr í sumar.
Barcelona þarf að styrkja framlínuna eftir að Ferran Torres fór til Paris Saint-Germain og Robert Lewandowski til Bandaríkjanna. Viktor Gyökeres hjá Arsenal hefur einnig verið nefndur í þeim efnum en nú er Perez sagður ofarlega á lista.
Perez er 33 ára og skoraði fimm mörk í 25 leikjum fyrir Villarreal á síðustu leiktíð. Aðdáendur enska boltans þekkja hann vel eftir að hann spilaði um árabil með Newcastle og Leicester.
Kaup á Perez yrðu töluvert ódýrari kostur fyrir Barcelona en Alvarez, en Spánarmeistararnir vonast enn til að klófesta þann síðarnefnda áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.