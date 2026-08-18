Newcastle hefur staðfest kaup á Dedic

Newcastle United hefur gengið frá kaupum á Amar Dedic frá Benfica og skrifar bosníski landsliðsmaðurinn undir fimm ára samning.
Samkvæmt Sky Sports er kaupverðið um 29,5 milljónir punda.
Dedic er 24 ára bakvörður sem getur leikið beggja vegna vallarins. Hann verður sjötti leikmaðurinn sem Newcastle fær til liðs við sig í sumar og mun klæðast treyju númer 37.
Hann þekkir Matthias Jaissle, knattspyrnustjóra Newcastle, vel en þeir unnu áður saman hjá Red Bull Salzburg og Liefering.
Dedic lék 95 leiki fyrir Salzburg áður en hann fór til Marseille og síðar Benfica. Hann mætti meðal annars Newcastle í Meistaradeildinni á síðasta tímabili.
Bosníumaðurinn á 31 A-landsleik að baki og tók þátt á heimsmeistaramótinu í sumar.