Myndbirting eins Beckham-sonarins vekur mikla athygli eftir deilurnar innan fjölskyldunnar

Cruz Beckham hefur vakið athygli fyrir að birta gamla mynd af sér ásamt bræðrum sínum Brooklyn og Romeo þrátt fyrir harðar deilur innan Beckham-fjölskyldunnar.
Cruz birti myndina sem hluta af myndasyrpu frá sumrinu en á henni eru bræðurnir þrír saman sem börn í fríi. Skrifaði hann einfaldlega „Bræður“ við myndina ásamt bláu hjarta.
Brooklyn hefur verið ósáttur við fjölskyldu sína um nokkurt skeið og gerði deilurnar opinberar í janúar. Þá sakaði hann foreldra sína, David og Victoriu Beckham, um að hafa reynt að eyðileggja samband hans við eiginkonuna Nicolu Peltz og sagðist ekki vilja sættast við fjölskylduna.
Brooklyn hélt því einnig fram að bræður hans hefðu verið fengnir til að ráðast gegn sér á samfélagsmiðlum áður en þeir lokuðu á hann. Cruz hefur hins vegar áður sagt að það hafi verið Brooklyn sem lokaði á fjölskyldumeðlimina.
David og Victoria hafa að mestu forðast að tjá sig um deilurnar. Brooklyn og Nicola voru ekki viðstödd fimmtugsafmæli David í fyrra.