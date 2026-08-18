Margt í fari Rashford sem heillar hjá United núna - Telja upp nokkra hluti

Marcus Rashford hefur vakið mikla lukku hjá forráðamönnum Manchester United eftir að hann sneri aftur til félagsins úr láni hjá Barcelona.
Samkvæmt Daily Mail hefur hinn 28 ára gamli Rashford tekið stöðunni af mikilli fagmennsku og lagt sig allan fram á æfingum. Trúin á Old Trafford er nú vaxandi um að hann verði áfram hjá félaginu þegar félagaskiptaglugginn lokar.
Michael Carrick, stjóri United og fyrrum liðsfélagi Rashford, átti langt samtal við Englendinginn áður en hann sneri aftur til æfinga. Barcelona ákvað að nýta ekki 26 milljóna punda kauprétt á honum þrátt fyrir gott lánstímabil á Spáni.
Rashford hefur einnig fengið hrós fyrir framkomu sína utan vallar. Hann hefur sýnt mikinn áhuga á að aðstoða yngri leikmenn félagsins, meðal annars hinn 15 ára gamla JJ Gabriel og kantmanninn Shea Lacey.
Hann hefur sömuleiðis tengst Kobbie Mainoo á ný og þekkir Youri Tielemans vel frá lánstíma sínum hjá Aston Villa.
„Það er augljóst að hann leggur sig fram við að skapa góða aðra fyrstu sýn,“ sagði heimildarmaður blaðsins.
Líkurnar á því að Rashford verði áfram hjá United aukast því með hverjum deginum.