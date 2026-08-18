Lögreglan leitar upplýsinga um óvænt andlát - 33 ára maður fannst um miðja nótt

33 ára gamall maður fannst látinn á The Valley, heimavelli Charlton Athletic í Lundúnum, aðfaranótt þriðjudags.
Neyðarþjónusta var kölluð á vettvang og var maðurinn úrskurðaður látinn þar. Lögreglan í Lundúnum hefur hafið rannsókn á málinu og er andlátið skilgreint sem óvænt.
Ein af þeim skýringum sem lögregla vinnur með er að maðurinn hafi fallið úr mikilli hæð áður en hann lést. Aðstandendum hans hefur verið tilkynnt um andlátið og fá þeir stuðning frá yfirvöldum.
Charlton Athletic staðfesti í yfirlýsingu að félagið vinni náið með lögreglu við rannsóknina.
„Allir hjá Charlton Athletic vilja senda fjölskyldu, vinum og öðrum ástvinum mannsins okkar dýpstu samúðarkveðjur á þessum afar erfiða tíma,“ sagði meðal annars í yfirlýsingu félagsins.
Charlton þakkaði einnig starfsfólki sínu fyrir fagmennsku við erfiðar aðstæður og bað um að friðhelgi þeirra sem málið snertir yrði virt.
Lögreglan segir rannsókn málsins enn standa yfir og að unnið sé að því að varpa frekara ljósi á nákvæmar aðstæður í kringum andlátið.