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DV
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Liverpool nær samkomulagi við efnilega kantmanninn

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 18. ágúst 2026 15:00
Ibrahim Mbaye Getty Images

Liverpool hefur náð samkomulagi við Ibrahim Mbaye um persónuleg kjör, samkvæmt franska miðlinum RMC Sport.

Hinn 18 ára gamli kantmaður Paris Saint-Germain hefur verið á radar Liverpool í sumar og er nú sagður hafa samþykkt fimm ára samning við félagið.

Liverpool er jafnframt sagt hafa haft betur gegn Bayer Leverkusen í kapphlaupinu um leikmanninn.

Mbaye sló í gegn með aðalliði PSG á síðasta tímabili og skoraði þrjú mörk í 29 leikjum í öllum keppnum.

Hann er talinn einn efnilegasti ungi sóknarmaður Frakklands og getur leikið á báðum köntum.

Liverpool þarf þó enn að ná samkomulagi við PSG um kaupverðið áður en félagaskiptin geta gengið í gegn.

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