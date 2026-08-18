Liverpool nær samkomulagi við efnilega kantmanninn

Liverpool hefur náð samkomulagi við Ibrahim Mbaye um persónuleg kjör, samkvæmt franska miðlinum RMC Sport.
Hinn 18 ára gamli kantmaður Paris Saint-Germain hefur verið á radar Liverpool í sumar og er nú sagður hafa samþykkt fimm ára samning við félagið.
Liverpool er jafnframt sagt hafa haft betur gegn Bayer Leverkusen í kapphlaupinu um leikmanninn.
Mbaye sló í gegn með aðalliði PSG á síðasta tímabili og skoraði þrjú mörk í 29 leikjum í öllum keppnum.
Hann er talinn einn efnilegasti ungi sóknarmaður Frakklands og getur leikið á báðum köntum.
Liverpool þarf þó enn að ná samkomulagi við PSG um kaupverðið áður en félagaskiptin geta gengið í gegn.