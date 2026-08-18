Liverpool horfir til Danmerkur

Liverpool hefur áhuga á Dario Osorio, 22 ára gömlum kantmanni Midtjylland.
Danski miðillinn Campo segir að Liverpool hafi þegar spurst fyrir um Sílemanninn en Everton og Leeds fylgjast einnig með honum. Midtjylland er talið vilja um 17 milljónir punda fyrir Osorio.
Liverpool leitar að styrkingu á köntunum eftir brottför Mohamed Salah og hefur verið orðað við nokkra leikmenn í sumar. Osorio er talinn einn efnilegasti leikmaður dönsku deildarinnar og gæti því verið ódýrari kostur en ýmis önnur skotmörk félagsins.
Osorio hefur verið hjá Midtjylland frá árinu 2023 og er þegar orðinn landsliðsmaður Síle.