Kemst ekki í hóp um helgina en ekki séns að hann fari

Julian Alvarez er ekki væntanlegur í leikmannahóp Atletico Madrid gegn Malaga í fyrstu umferð La Liga en Diego Simeone segir enga möguleika á að framherjinn yfirgefi félagið.
Miguel Angel Gil, framkvæmdastjóri Atletico, sagði fyrr í sumar að félagið væri ekki tilbúið að selja Alvarez og myndi ekki einu sinni samþykkja tilboð upp á 170 milljónir punda.
Simeone tók undir þá afstöðu á blaðamannafundi.
„Miguel Angel er eigandi félagsins. Það er enginn sem hefur meira um þetta að segja en eigandinn. Þetta er alveg skýrt,“ sagði Simeone.
Hann bætti við að félagið vilji fara varlega með Alvarez og tryggja að hann komist aftur í sitt besta form.
„Við sjáum hann ekki spila þennan leik. Vonandi verður hann nær því sem við viljum eftir þessa fjóra daga,“ sagði Simeone.