Hvers vegna var harkalega baulað á Cucurella í fyrsta leik?

Marc Cucurella fékk óblíðar móttökur frá stuðningsmönnum Schalke þegar hann lék sinn fyrsta leik fyrir Real Madrid í æfingaleik liðanna um helgina.
Cucurella kom inn á eftir rúman klukkutíma en var baulað á Spánverjann í hvert sinn sem hann snerti boltann. Ástæðuna má rekja til 8-liða úrslita EM 2024, þegar Spánn sló Þýskaland úr leik.
Þjóðverjar vildu þá fá vítaspyrnu þegar skot Jamal Musiala fór í hönd Cucurella í stöðunni 1-1. Anthony Taylor dæmdi ekkert og Spánn vann síðar 2-1 eftir framlengingu. UEFA viðurkenndi síðar að Þýskaland hefði átt að fá vítaspyrnu.
Þýskir stuðningsmenn virðast því ekki hafa gleymt atvikinu en Cucurella lét baulið lítið á sig fá.
Cucurella gekk til liðs við Real Madrid frá Chelsea í sumar fyrir tæpar 52 milljónir punda og segir það hafa verið æskudraum sinn að spila fyrir spænska stórveldið.