Hundruðir manna bálreiðir og kröfðust þess að fá að ræða við eigandann

Stuðningsmenn PAOK eru allt annað en sáttir við sölu Giannis Konstantelias til Borussia Dortmund og um 400 þeirra mættu á heimavöll félagsins til að mótmæla um helgina.
Konstantelias, sem er 23 ára og uppalinn hjá PAOK, er á leið til Dortmund fyrir tæpar 22 milljónir punda. Upphæðin gæti hækkað um fimm milljónir til viðbótar og PAOK fær einnig 17,5 prósent af næstu sölu.
Hluti stuðningsmannanna fór inn á skrifstofur félagsins á Toumba-vellinum og krafðist þess að fá að ræða við eigandann Ivan Savvidis. Vonuðust þeir til að geta sannfært hann um að hætta við söluna.
Konstantelias var sjálfur stöðvaður af stuðningsmanni við komuna til Dortmund og látinn taka myndsímtal við hópinn á Toumba. Þar mun hann hafa útskýrt að það hafi verið hans eigin ákvörðun að yfirgefa PAOK.
Savvidis hefur áður látið undan þrýstingi stuðningsmanna vegna Konstantelias. Hann stöðvaði sölu hans til Stuttgart á síðustu stundu í fyrra eftir hörð viðbrögð og skrifaði leikmaðurinn í kjölfarið undir nýjan samning til 2029.
Óánægjan er enn meiri fyrir þær sakir að Razvan Lucescu, sigursælasti þjálfari í sögu PAOK, yfirgaf félagið fyrr í sumar.