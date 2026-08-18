Hlutur Bezos og félaga í Liverpool stærri en menn töldu - Gætu eignast meirihluta á næstunni

Hópur fjárfesta, þar á meðal Jeff Bezos, stofnandi Amazon, hefur keypt tæplega 40 prósenta hlut í Liverpool af Fenway Sports Group (FSG).
Upphaflega var talið að fjárfestingafélagið, sem heitir 1892 Holdings, hefði keypt um þriðjung í félaginu en hluturinn er í raun um 38 prósent. Liverpool er metið á fimm til sex milljarða punda ef horft er til samningsins.
Fjárfestahópurinn hefur jafnframt möguleika á að kaupa ráðandi hlut í Liverpool á næstu tólf mánuðum, þó engin skuldbinding sé um slíkt.
1892 Holdings er leitt af bresk-indverska kaupsýslumanninum Amit Bhatia en auk Bezos er Eduardo Saverin, einn stofnenda Facebook, í hópnum.
Bhatia verður varaformaður Liverpool og tekur sæti í stjórn félagsins þegar tilskilin leyfi liggja fyrir. Hann var áður meðeigandi og stjórnarmaður hjá Queens Park Rangers í 18 ár.