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Hamrarnir ekki hættir þrátt fyrir að hafa sett met á dögunum - Vilja sækja leikmann í úrvalsdeildina

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 18. ágúst 2026 22:00
Getty Images

West Ham hefur áhuga á Joel Piroe, framherja Leeds, og vill fá hann til liðs við sig fyrir baráttuna um sæti í ensku úrvalsdeildinni.

Sky Sports segir að Piroe sé orðinn eitt helsta skotmark West Ham eftir að viðræður um Troy Parrott, framherja AZ Alkmaar, sigldu í strand.

West Ham vill helst fá Piroe á láni með kaupskyldu en Leeds vill selja hann strax. Hollendingurinn vill sjálfur komast til félags þar sem hann fær reglulegan spilatíma eftir að hafa aðeins byrjað tvo leiki í úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.

Piroe þekkir ensku B-deildina vel en hann skoraði 19 mörk þegar Leeds tryggði sér sæti í úrvalsdeildinni tímabilið 2024-2025. Hann hefur alls skorað 34 mörk á þremur árum hjá félaginu.

West Ham féll úr úrvalsdeildinni í vor og gerði 2-2 jafntefli við Burnley í fyrsta leik sínum í B-deildinni um helgina.

 Félagið hefur verið duglegt á markaðnum í sumar og meðal annars fengið Manor Solomon, Joel Veltman og Arne Engels í sumar. Sá síðastnefndi kom frá Celtic og varð um leið dýrasti leikmaður í sögu ensku B-deildarinnar.

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