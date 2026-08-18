Ástæðan fyrir skilnaði náðist á myndband - Féll í yfirlið þegar eiginkonur hans fóru að slást

Hossam Hassan, landsliðsþjálfari Egyptalands, lenti í miðju mikils fjölskylduuppnáms á hóteli í Porto Marina þegar eiginkonur hans tvær rifust harkalega og átök brutust út.
Samkvæmt fréttum frá Egyptalandi hófst rifrildi milli Howaida Al-Gharbawi, sem hefur verið gift Hassan um áratugaskeið, og seinni eiginkonu hans, Dina „Dan Adam“ Mustafa, áður en atvikið varð líkamlegt.
Ættingjar og öryggisverðir þurftu að skerast í leikinn og báðar konurnar eru sagðar hafa hlotið skrámur og marbletti.
Al Arabiya greindi frá því að Hassan hefði fallið í yfirlið þegar hann reyndi að stöðva átökin. Lögmaður hans hafnaði þó síðar því að landsliðsþjálfarinn hefði glímt við alvarlegt heilsufarsvandamál og sagði hann við góða heilsu.
Í kjölfar atviksins er Hassan sagður hafa skilið við Howaida. Hann skrifaði undir skilnaðarpappíra í Kaíró eftir margra áratuga hjónaband þeirra, en þau eiga þrjú börn saman.
Lögmaður Dan Adam hefur haldið því fram að skjólstæðingur sinn hafi orðið fyrir fyrirfram ákveðinni árás, en lögmaður fjölskyldu Howaida hefur ekki viljað ræða málið opinberlega.
Hassan hefur stýrt egypska landsliðinu frá árinu 2024 og kom liðinu í 16-liða úrslit heimsmeistaramótsins í sumar. Hann hefur síðan framlengt samning sinn við egypska knattspyrnusambandið til ársins 2030.