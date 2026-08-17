Viðræðurnar langt á veg komnar

Manchester City er langt komið í viðræðum við Lille um kaup á hinum 18 ára Ayyoub Bouaddi.
Franski klúbburinn er sagður vilja um 100 milljónir evra, tæplega 86 milljónir punda, fyrir marokkóska miðjumanninn. City vill ganga frá kaupunum í vikunni eftir að samkomulag náðist um sölu Rodri til Barcelona.
Bouaddi vakti mikla athygli á HM í sumar þar sem hann byrjaði fimm af sex leikjum Marokkó á leið liðsins í 8-liða úrslit. Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann þegar leikið 88 leiki fyrir Lille.
City hefur einnig enn áhuga á Enzo Fernandez hjá Chelsea og gæti því bætt tveimur miðjumönnum við hópinn áður en félagaskiptaglugginn lokar.
Rodri er á meðan á leið til Barcelona fyrir 65 milljónir punda eftir sjö ár hjá City.