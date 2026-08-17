Vardy gæti tekið mjög áhugavert skref út fyrir Evrópu

Brasilíska stórliðið Sao Paulo hefur sett sig í samband við Jamie Vardy, sem er án félags eftir að samningur hans við Cremonese rann út í sumar.
Vardy er orðinn 39 ára en virðist ekki vera tilbúinn að leggja skóna á hilluna. Hann skoraði sjö mörk í 29 leikjum á Ítalíu á síðustu leiktíð en Cremonese féll niður í Serie B.
Fabrizio Romano segir Sao Paulo þegar hafa rætt við Vardy, sem sé þó með fleiri möguleika á borðinu og hafi ekki tekið ákvörðun um framtíð sína.
Vardy hefur einnig verið orðaður við Sheffield Wednesday og West Ham að undanförnu. Sheffield Wednesday hefur meira að segja staðfest áhuga sinn á framherjanum, sem var hjá félaginu sem unglingur.
Vardy hefur sjálfur gefið það út að hann ætli að halda áfram á meðan líkaminn leyfir. Sao Paulo er sem stendur í 12. sæti brasilísku úrvalsdeildarinnar.