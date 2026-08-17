United vill ekki sjá það að Tyrkirnir geri tilboð í Bruno

Manchester United ætlar að hafna tilraun Galatasaray til að fá Bruno Fernandes til liðs við sig í sumar.
Samkvæmt The Independent hefur tyrkneska félagið undirbúið fjárhagslega sterkt tilboð í hinn 31 árs gamla fyrirliða United. Afstaða Manchester United er hins vegar skýr og félagið hyggst ekki selja Fernandes.
Portúgalinn á eitt ár eftir af samningi sínum, auk möguleika á eins árs framlengingu. Í samningnum er jafnframt 56 milljóna punda riftunarákvæði sem félög utan Englands geta virkjað.
Michael Carrick lítur á Fernandes sem lykilmann fyrir komandi tímabil, þar sem United snýr aftur í Meistaradeildina.
„Það fylgir mikil ábyrgð því að spila fyrir Manchester United,“ sagði Fernandes nýlega.
Galatasaray hefur verið stórtækt á markaðnum undanfarin misseri, en United virðist ákveðið í að halda fyrirliða sínum á Old Trafford.