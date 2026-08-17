United leggur áherslu á að selja uppalda leikmenn

Manchester United ætlar að leggja aukna áherslu á að afla tekna með sölu leikmanna úr akademíu félagsins.
Samkvæmt Daily Mail er Harry Amass einn þeirra leikmanna sem gætu yfirgefið Old Trafford í sumar.
Hinn 19 ára gamli vinstri bakvörður er metinn á um sjö milljónir punda auk mögulegra bónusgreiðslna. United er sagt vera tilbúið að hlusta á tilboð í leikmanninn ef rétt upphæð berst.
Amass hefur verið talinn einn af efnilegri leikmönnum akademíu Manchester United og hefur fengið tækifæri með aðalliðinu.
Félagið vill þó nýta verðmæti yngri leikmanna betur á félagaskiptamarkaðnum, sérstaklega þar sem sala á uppöldum leikmönnum getur verið hagstæð út frá fjárhagsreglum.
Því gæti Amass orðið einn þeirra sem kveðja félagið áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.