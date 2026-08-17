Todd Boehly vill selja hlut sinn í Chelsea - Ágreiningur í eigendahópnum

Mikil óvissa er sögð ríkja í eigendahópi Chelsea en Todd Boehly og Mark Walter eru samkvæmt enskum fjölmiðlum að skoða möguleikann á að selja hluti sína í félaginu.
Boehly og Walter eiga hvor um sig 12,8 prósenta hlut í Chelsea og saman því rúman fjórðung. Þeir eru sagðir eiga í viðræðum við Clearlake Capital, sem fer með meirihlutaeign í félaginu.
Talið er að ágreiningur hafi lengi verið á milli Boehly og Behdad Eghbali, meðstofnanda Clearlake, um stefnu félagsins og hvernig rekstrinum skuli háttað. Sumir heimildarmenn telja þó að nýjustu sögusagnirnar séu hluti af þeirri togstreitu.
Málið kemur einnig upp á sama tíma og bandarísk yfirvöld rannsaka fjárhagsmál Walters. Hann hefur þegar selt meirihlutahlut sinn í NBA-liðinu Los Angeles Lakers.
BlueCo-samsteypan keypti Chelsea af Roman Abramovich árið 2022 og á einnig franska félagið Strasbourg.
Ef Boehly og Walter selja hluti sína myndi það marka verulegar breytingar á eignarhaldi Chelsea aðeins fjórum árum eftir yfirtökuna.