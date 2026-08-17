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DV
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Þetta hafa fjölmiðlar að segja um fyrsta leik Salah

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 17. ágúst 2026 10:00

Mohamed Salah fékk góðar umsagnir í tyrkneskum fjölmiðlum eftir sinn fyrsta leik fyrir Trabzonspor um helgina.

Salah, sem gekk til liðs við félagið eftir að samningur hans við Liverpool rann út, kom inn á á 58. mínútu í 1-1 jafntefli gegn Kasimpasa.

Egyptinn var nálægt því að skora sigurmark Trabzonspor undir lokin, þótti mjög líflegur eftir að hann kom inn á og ein helsta ógn liðsins fram á við.

Salah gæti verið í byrjunarliði Trabzonspor í fyrsta sinn þegar liðið mætir Ferencvaros í umspili Evrópudeildarinnar á fimmtudag.

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