Þetta hafa fjölmiðlar að segja um fyrsta leik Salah

Mohamed Salah fékk góðar umsagnir í tyrkneskum fjölmiðlum eftir sinn fyrsta leik fyrir Trabzonspor um helgina.
Salah, sem gekk til liðs við félagið eftir að samningur hans við Liverpool rann út, kom inn á á 58. mínútu í 1-1 jafntefli gegn Kasimpasa.
Egyptinn var nálægt því að skora sigurmark Trabzonspor undir lokin, þótti mjög líflegur eftir að hann kom inn á og ein helsta ógn liðsins fram á við.
Salah gæti verið í byrjunarliði Trabzonspor í fyrsta sinn þegar liðið mætir Ferencvaros í umspili Evrópudeildarinnar á fimmtudag.