Þetta er ástæðan fyrir brúðkaupsdegi Ronaldo og Georgina

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez gengu í hjónaband 11. ágúst, nákvæmlega tíu árum eftir að þau kynntust fyrst.
Parið gifti sig í látlausri og einkarekinni borgaralegri athöfn á heimili sínu í Cascais í Portúgal.
Ronaldo og Georgina kynntust árið 2016 í Gucci-verslun í Madríd þar sem hún starfaði á meðan Ronaldo lék með Real Madrid. Þau trúlofuðust árið 2025.
Fimm börn þeirra voru viðstödd athöfnina, ásamt nokkrum nánum vinum og fjölskyldumeðlimum. Athygli vakti þó að móðir Ronaldo, Dolores Aveiro, og systkini hans voru ekki viðstödd.
Brúðkaupið kemur á tímamótum í lífi Ronaldo en hinn 41 árs gamli Portúgali hefur nýlega gefið í skyn að komandi tímabil verði líklega hans síðasta í atvinnumennsku.
Hann segist þegar hafa framtíðina eftir fótboltann vel skipulagða.