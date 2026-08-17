Telja að dagar þeirra í London séu senn taldir eftir uppákomu í gær

Margir eru á því að dagar Gabriel Martinelli og Ethan Nwaneri hjá Arsenal séu senn taldir þar sem leikmennirnir tóku ekki þátt í fagnaðarlátum liðsfélaga sinna eftir sigur á Manchester City í leiknum um Samfélagsskjöldinn í gær.
Martinelli og Nwaneri voru báðir utan hóps, en þeir hafa verið sterklega orðaðir við brottför. Galatasaray vildi til að mynda kaupa fyrrnefnda leikmanninn, sem hafði þó ekki áhuga á að fara til Tyrklands.
Englandsmeistararnir unnu City 3-0 í gær en leikmennirnir tveir stóðu afsíðis á meðan skjöldurinn fór á loft. Miðvörðurinn Gabriel kallaði þó til þeirra síðar til að fá þá með.
Mikel Arteta, stjóri Arsenal, sagði þó eftir leik að báðir leikmenn ættu framtíð hjá liðinu en það það hafi einfaldlega ekki verið pláss í hópnum í gær.