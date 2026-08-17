Styttist í að Ronaldo hætti - Opinberar hvað tekur við

Cristiano Ronaldo segir að þetta tímabil verði líklega hans síðasta sem atvinnumaður í fótbolta.
Ronaldo er orðinn 41 árs en er enn í fullu fjöri með Al-Nassr. Hann skoraði 28 mörk í sádiarabísku deildinni á síðustu leiktíð og er nú kominn með 976 mörkum í heildina á ferlinum. Stefnir hann á þúsund mörkin áður en hann kallar þetta gott.
„Þetta verður líklega mitt síðasta ár í fótbolta og ég vil skilja eftir mig stórkostlega arfleifð,“ sagði Ronaldo í viðtali við Vogue.
Portúgalinn segist ætla að snúa sér að viðskiptum, ferðalögum og padel þegar ferlinum lýkur, svo eitthvað sé nefnt.
„Ég er þegar búinn að skipuleggja alla framtíðina. Ég hef svo margt til að halda mér uppteknum við. Fótboltinn getur skilið eftir sig stórt tómarúm og því þarf að fylla það á ýmsa vegu.“