Sjónvarpskonan tryllir lýðinn með djörfum myndum úr fríi - Hneykslaði fólk í barnaafmæli

talska sjónvarpskonan Diletta Leotta vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hún birti nýjar myndir úr fríi.
Leotta, sem starfar meðal annars fyrir DAZN, birti myndir af sér í gulum sundfötum fyrir 9,4 milljónir fylgjenda sinna á Instagram og viðbrögðin létu ekki á sér standa.
„Mamma mia Diletta Leotta, svona læturðu okkur líða yfir,“ skrifaði einn fylgjandi hennar á meðan annar sagði hana vera í „frábæru formi“.
Leotta er gift Loris Karius, fyrrum markverði Liverpool, en hann leikur nú með Schalke í Þýskalandi.
Leotta kemst oft í fréttir en þessi klæðnaður hér að neðan hneykslaði marga en um var að ræða afmæli hjá barni hennar.
Hún hefur á undanförnum árum orðið eitt þekktasta andlit íþróttasjónvarps á Ítalíu og hefur reglulega fjallað um stærstu leiki landsins.
Þegar hún er ekki við störf deilir hún gjarnan myndum úr ferðalögum og úr fjölskyldulífinu með Karius og börnum þeirra.