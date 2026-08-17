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Sjónvarpskonan tryllir lýðinn með djörfum myndum úr fríi - Hneykslaði fólk í barnaafmæli

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Þriðjudaginn 18. ágúst 2026 08:30

talska sjónvarpskonan Diletta Leotta vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum eftir að hún birti nýjar myndir úr fríi.

Leotta, sem starfar meðal annars fyrir DAZN, birti myndir af sér í gulum sundfötum fyrir 9,4 milljónir fylgjenda sinna á Instagram og viðbrögðin létu ekki á sér standa.

„Mamma mia Diletta Leotta, svona læturðu okkur líða yfir,“ skrifaði einn fylgjandi hennar á meðan annar sagði hana vera í „frábæru formi“.

Leotta er gift Loris Karius, fyrrum markverði Liverpool, en hann leikur nú með Schalke í Þýskalandi.

Leotta kemst oft í fréttir en þessi klæðnaður hér að neðan hneykslaði marga en um var að ræða afmæli hjá barni hennar.

Hún hefur á undanförnum árum orðið eitt þekktasta andlit íþróttasjónvarps á Ítalíu og hefur reglulega fjallað um stærstu leiki landsins.

Þegar hún er ekki við störf deilir hún gjarnan myndum úr ferðalögum og úr fjölskyldulífinu með Karius og börnum þeirra.

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