Segir að fagnað sé á Selfossi eftir að Jón Daði hætti - „Sú sorgarsaga er á enda“

Mikael Nikulásson, fyrrum leikmaður Selfoss segir að það sé fagnað þar á bæ eftir að samið var um starfslok við Jón Daða Böðvarsson. Þessi magnaði knattspyrnumaður hefur lagt skóna á hilluna.
Um helgina var greint frá því að Jón Daði hefði samið um starfslok við uppeldisfélagið. Jón Daði kom heim síðasta sumar en þá féll Selfoss úr Lengjudeildinni, hann hefur svo lítið verið með í sumar. Bæði vegna meiðsla og vegna ósættis við þá sem stjórna á Selfoss.
„Sú sorgarsaga er á enda, mér skilst að það sé fagnað á Selfossi yfir því. Hann klúðraði þessu bara sjálfur," sagði Mikael í Þungavigtinni í dag.
Mikael segir að mikið hafi gengið á í sumar. „Hann var víst eitthvað meiddur, ég heyrði að hann hefði verið fúll út í sjúkraþjálfarann. Hann var að eyðileggja fyrir hópnum, hann var með einhverja milljón á mánuði.“
Jón Daði var snemma í sumar sendur heim af æfingu hjá liðinu og síðan þá hefur hann lítið verið með. „Hvað er hann búinn að vera að gera í sumar? Er hann ekki bara búin að vera í fýlu. Ég hef ekkert á móti honum, hann er búin að fara illa með Selfoss.“
Selfoss er á frábærum stað í 2. deildinni og virðast á leið aftur upp í Lengjudeildina.