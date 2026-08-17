Samkeppnin í ensku úrvalsdeildinni aukist til muna

Enska úrvalsdeildin var óvenju jöfn á síðustu leiktíð og tölfræðin sýnir að bilið á milli efri og neðri hluta deildarinnar hefur minnkað verulega. BBC fjallar um málið.
Aðeins 26 stig skildu að fjórða sætið og fallsæti, samanborið við 44 stig tímabilið á undan. Bilið hafði ekki verið minna í 23 ár.
Alls enduðu 13 af 20 liðum með á bilinu 40 til 60 stig, sem hafði ekki gerst síðan tímabilið 2003-2004. Bournemouth og Sunderland nýttu sér jafnræðið og tryggðu sér sæti í Evrópukeppni á meðan Aston Villa komst í Meistaradeildina þrátt fyrir að fá einu stigi minna en tímabilið áður.
Liverpool endaði í fimmta sæti með aðeins 60 stig, lægsta stigafjölda liðs í því sæti í 19 ár. Á sama tíma söfnuðu liðin í neðri hlutanum óvenju mörgum stigum og West Ham féll með hæsta stigafjölda liðs í 18. sæti síðan 2011.
Spurningin er hvort minni liðin séu einfaldlega orðin sterkari eða hvort stórliðunum hafi farið aftur. Liverpool, Chelsea, Newcastle og Nottingham Forest fengu til að mynda samanlagt 79 stigum færra en tímabilið áður.