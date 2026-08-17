Ronaldo virðist ætla að leggja skóna á hilluna næsta vor - „Ég vil skilja eftir mig stórkostlega arfleifð“

Cristiano Ronaldo hefur gefið sterklega í skyn að hann muni leggja skóna á hilluna að loknu komandi tímabili.
Hinn 41 árs gamli Portúgali ræddi framtíð sína í viðtali við Vogue í tengslum við brúðkaup sitt og Georginu Rodriguez, sem fram fór 11. ágúst.
„Þetta er líklega síðasta árið mitt í fótbolta og ég vil skilja eftir mig stórkostlega arfleifð,“ sagði Ronaldo.
Hann bætti við að framtíðin væri þegar vel skipulögð og að hann hefði fjölmörg önnur verkefni í huga þegar ferlinum lýkur. Þar nefndi hann meðal annars ferðalög og padel.
Ronaldo hóf atvinnumannaferil sinn með Sporting í Portúgal og fór síðan til Manchester United. Síðar varð hann ein stærsta stjarna heims hjá Real Madrid áður en hann lék með Juventus og sneri aftur til United.
Undanfarin ár hefur hann leikið með Al-Nassr í Sádi-Arabíu.
Ef hann stendur við orð sín gæti því verið komið að lokakaflanum á einum sigursælasta ferli knattspyrnusögunnar.