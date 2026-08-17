Newcastle reynir að fylla í skörðin - Reyna að kaupa miðjumann Bayern

Newcastle United hefur tekið upp viðræður á ný um kaup á Joao Palhinha frá Bayern München.
Hinn 31 árs gamli Portúgali var áður varakostur hjá Newcastle þegar félagið reyndi að fá Pierre-Emile Højbjerg, en þær viðræður fóru út um þúfur.
Aston Villa hafði einnig áhuga á að fá Palhinha á láni, en Bayern er sagt vilja selja leikmanninn frekar en að lána hann út.
Palhinha er nú að meta stöðu sína og hefur einnig fengið áhuga frá Benfica og Sporting.
Matthias Jaissle, knattspyrnustjóri Newcastle, vill fá reynslumikinn miðjumann sem getur stýrt leik liðsins og hjálpað yngri leikmönnum.
Palhinha var á láni hjá Tottenham á síðasta tímabili en félagið ákvað að kaupa hann ekki.
Bayern greiddi nærri 50 milljónir punda fyrir hann sumarið 2024.