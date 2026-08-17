Netverjar í áfalli yfir útliti fyrrum stjörnu sem þykir nær óþekkjanleg í dag

Fyrrum markahrókurinn Kevin Phillips vakti töluverða athygli fyrir útlit sitt eftir að hafa verið að störfum sem sérfræðingur á Sky Sports um helgina.
Phillips var í settinu eftir leik Watford og Southampton í ensku B-deildinni en mikil umræða skapaðist í kjölfarið á samfélagsmiðlum um breytt útlit kappans og einhverjir áttu erfitt með að þekkja hann.
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Phillips, sem er 53 ára, varð markakóngur ensku úrvalsdeildarinnar með Sunderland tímabilið 1999-2000 og lék einnig með Watford, Southampton og fleiri liðum.
Watford vann leikinn um helgina 2-1.