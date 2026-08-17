Myndir: Sturluð eign til sölu á 600 milljónir - Golfhermir og gufubað

Michael Keane, varnarmaður Everton, hefur sett glæsihýsi sitt í Cheshire á sölu fyrir 3,3 milljónir punda, um 600 milljónir króna.
Húsið er með sex svefnherbergjum og þar má meðal annars finna kvikmyndasal, líkamsræktaraðstöðu, gufubað, leikjaherbergi og golfhermi. Í garðinum er einnig gervigrasvöllur.
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Keane keypti húsið af Phil Jagielka, fyrrverandi fyrirliða Everton, árið 2021 fyrir 2,9 milljónir punda.
Fjölmargir knattspyrnumenn búa í nágrenninu, þar á meðal Jordan Pickford og John Stones.
Keane hefur leikið 265 leiki fyrir Everton frá komu sinni frá Burnley árið 2017. Hann skrifaði undir nýjan eins árs samning við félagið í apríl.
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