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Myndband: Baulað á Enzo Fernandez - Kom til orðaskipta í stúkunni

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 17. ágúst 2026 13:00

Enzo Fernandez fékk afar blendnar móttökur hjá stuðningsmönnum Chelsea þegar hann kom inn á í 3-1 sigri liðsins gegn Real Sociedad í æfingaleik um helgina.

Fernandez hefur verið sterklega orðaður við Manchester City í sumar en Chelsea er sagt vilja 120 milljónir punda fyrir Argentínumanninn. Hann sneri aftur til æfinga í síðustu viku eftir frí í kjölfar HM.

Hluti stuðningsmanna baulaði á Fernandez þegar hann kom inn á í seinni hálfleik en aðrir svöruðu með því að syngja nafn hans. Samkvæmt stuðningsmönnum á vellinum kom jafnvel til orðaskipta í stúkunni vegna málsins.

Chelsea hefur leik í ensku úrvalsdeildinni gegn Fulham á útivelli næsta mánudag.

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