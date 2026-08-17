Myndband: Baulað á Enzo Fernandez - Kom til orðaskipta í stúkunni

Enzo Fernandez fékk afar blendnar móttökur hjá stuðningsmönnum Chelsea þegar hann kom inn á í 3-1 sigri liðsins gegn Real Sociedad í æfingaleik um helgina.
Fernandez hefur verið sterklega orðaður við Manchester City í sumar en Chelsea er sagt vilja 120 milljónir punda fyrir Argentínumanninn. Hann sneri aftur til æfinga í síðustu viku eftir frí í kjölfar HM.
Hluti stuðningsmanna baulaði á Fernandez þegar hann kom inn á í seinni hálfleik en aðrir svöruðu með því að syngja nafn hans. Samkvæmt stuðningsmönnum á vellinum kom jafnvel til orðaskipta í stúkunni vegna málsins.
Chelsea hefur leik í ensku úrvalsdeildinni gegn Fulham á útivelli næsta mánudag.
LOS HINCHAS DEL CHELSEA ABUCHEARON A ENZO FERNÁNDEZ 🏴😳🇦🇷
Enzo Fernández vivió un particular recibimiento por parte de los hinchas de Chelsea cuando le tocó ingresar en la victoria como local por 3-1 ante Real Sociedad en un partido amistoso. Mientras una parte del público… pic.twitter.com/3M8Quqdtd0
— TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2026