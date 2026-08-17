Mourinho gefur grænt ljós á það að kaupa miðjumann Arsenal

Jose Mourinho, nýr þjálfari Real Madrid, hefur gefið grænt ljós á að félagið reyni að kaupa Martin Zubimendi frá Arsenal.
Samkvæmt Teamtalk er hinn 27 ára gamli spænski miðjumaður kominn á óskalista Real Madrid og Mourinho er sagður hrifinn af því sem hann getur boðið liðinu.
Zubimendi er mikilvægur hluti af miðju Arsenal og því gæti reynst erfitt fyrir Real að sannfæra Lundúnaliðið um að selja hann.
Spánverjinn hefur mikla reynslu úr La Liga eftir árin hjá Real Sociedad áður en hann fór til Arsenal.
Real Madrid er sagt vilja styrkja miðjuna og Zubimendi er talinn passa vel inn í hugmyndir Mourinho.