Maresca segir að City verði að versla leikmenn á næstu dögum

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Manchester City, segir ljóst að félagið þurfi að styrkja hópinn áður en félagaskiptaglugginn lokar eftir 3-0 tap gegn Arsenal í Community Shield.
City átti meira af boltanum en skapaði lítið og Arsenal refsaði fyrir veikleika í vörn og miðju. Lið Maresca leit illa skipulagt út, sérstaklega þegar Arsenal sótti hratt gegn háu varnarlínunni.
„Við vitum alveg hvað við þurfum að gera og við munum örugglega gera eitthvað áður en glugginn lokar,“ sagði Maresca eftir leik.
Stuttu síðar var staðfest að Rodri væri á leið til Barcelona, sem eykur enn á áhyggjur af miðjunni. Þá er Tijjani Reijnders einnig orðaður við brottför.
Enzo Fernandez hjá Chelsea er áfram á lista City en Ayyoub Bouaddi hjá Lille er einnig skotmark.
Maresca þarf því að finna jafnvægi í miðjunni hratt, enda var Arsenal með algjöra stjórn þar á vellinum. City hefur innan við viku til að bregðast við áður en deildin hefst.