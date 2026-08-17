Jón Daði leggur skóna á hilluna - „Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég varð svo heppinn“

Jón Daði Böðvarsson hefur tilkynnt að skórnir séu komnir upp í hillu eftir frábæran feril.
Um helgina var greint frá því að Jón Daði og uppeldisfélag hans Selfoss hefðu rift samningi sínum. Hann sneri aftur til félagsins í fyrra.
Jón Daði hefur spilað með liðum eins og Bolton, Reading og Wolves á atvinnumannaferlinum og var hluti af gullaldarkynslóð íslenska landsliðsins.
Jón Daði, sem er 34 ára gamall, tilkynnti um ákvörðunina með eftirfarandi yfirlýsingu á samfélagsmiðlum:
Allir gott tekur enda. Ég tilkynni hér með að ég sé hættur í íþróttinni sem ég elska. Ég hef elskað þennan leik frá því ég var sex ára gamall, þegar ég horfði á tíundubekkingana leika sér.
Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég varð svo heppinn að fá að lifa drauminn minn, með öllum þeim tilfinningum, mótlæti og sigrum sem honum fylgdu. Þegar öllu er á botninn hvolft er ég fyrst og fremst þakklátur.
Ég vil þakka öllum stjórunum, þjálfurunum, leikmönnunum og starfsfólkinu sem ég hef verið svo heppinn að kynnast og vinna með. Það var frábært að deila með ykkur bæði hæðum og lægðum fótboltans.
Ég vil einnig þakka öllum stuðningsmönnum þeirra frábæru félaga sem ég lék með á ferlinum. Án ykkar væri leikurinn ekki sá sami. Ég vildi alltaf tjá mig á besta mögulega hátt inni á vellinum svo þið gætuð farið af leikvanginum með bros á vör. Ég vona að mér hafi tekist það.
Að lokum vil ég þakka yndislegu eiginkonunni minni. Þær fórnir sem þú hefur fært til að styðja mig í gegnum þetta ferðalag eru ómetanlegar. Kletturinn minn í gegnum erfiðu tímana og minn stærsti stuðningsmaður. Besta móðir sem börnin okkar gætu óskað sér.