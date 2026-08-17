Henti sambandinu í vaskinn - Hóf framhjáhald með konu sem varð fræg fyrir að fara í trekant með annarri stjörnu

Mario Balotelli varð 36 ára á dögunum og af því tilefni rifjar Daily Star upp litríkan tíma Ítalans í enska boltanum, bæði innan vallar sem utan.
Balotelli lék með Manchester City á árunum 2010 til 2013 og var reglulega á síðum slúðurblaðanna. Meðal þess sem vakti mikla athygli var samband hans við Jenny Thompson árið 2012, en hún hafði áður komist í fréttir fyrir meint kynferðislegt samband við Wayne Rooney.
Balotelli var þá í sambandi með ítölsku fyrirsætunni Raffaella Fico en ákvað sjálfur að viðurkenna framhjáhaldið.
Umboðsmaður hans, Mino Raiola, staðfesti í yfirlýsingu að Balotelli hefði átt í stuttu sambandi við Thompson og sagði leikmanninn frekar vilja viðurkenna það sem hefði gerst og takast á við afleiðingarnar en greiða fyrir þögn Thompson, sem einhverjir höfðu lagt til.
Samkvæmt fréttum á þeim tíma hittust Balotelli og Thompson í tvígang á heimili knattspyrnumannsins í Cheshire. Thompson varð fyrst þekkt í breskum fjölmiðlum árið 2010 þegar hún sagðist hafa hitt Rooney nokkrum sinnum gegn greiðslu, í eitt sinn ásamt annarri konu.
Daily Star rifjar jafnframt upp ýmis önnur uppátæki Balotelli frá þessum tíma. Hann lenti meðal annars í deilum við Roberto Mancini, þáverandi stjóra City, og samherja sína, kastaði pílu í átt að unglingaliðsmanni og kveikti flugeldana á heimili sínu.
Daginn eftir flugeldaatvikið skoraði Balotelli svo í 6-1 stórsigri City á Manchester United á Old Trafford og fagnaði með því að sýna treyju með áletruninni „Why Always Me?“, sem knattspyrnuáhugamenn muna enn vel eftir í dag.
Málið með Thompson kom upp í apríl 2012, rétt áður en City varð Englandsmeistari eftir dramatíska titilbaráttu við nágrannana í Manchester United. Sambandi Balotelli og Fico lauk skömmu síðar en hún eignaðist dóttur þeirra í desember sama ár. Balotelli viðurkenndi þó ekki að hann væri faðirinn fyrr en að loknu faðernisprófi árið 2014.