Gefast ekki upp á Enzo þrátt fyrir að Chelsea hafi verið með hótanir

Manchester City hefur enn áhuga á Enzo Fernandez, miðjumanni Chelsea, þegar tæpar tvær vikur eru eftir af félagaskiptaglugganum.
City ákvað að leggja ekki fram tilboð áður en frestur Chelsea rann út síðasta föstudag. Þar með er ekki lengur hægt að ganga frá kaupunum á þeim 120 milljóna punda skilmálum sem áður höfðu verið ræddir við fulltrúa leikmannsins.
Félagaskiptaglugginn er þó opinn til 1. september og City mun nú meta hvort félagið eigi að gera nýja atlögu að Argentínumanninum.
Fernandez kom inn á sem varamaður í 3-1 sigri Chelsea gegn Real Sociedad um helgina og fékk þá baul frá hluta stuðningsmanna félagsins.
Hann var í leikbanni undir lok síðasta tímabils eftir ummæli um framtíð sína á meðan hann var með argentínska landsliðinu. Real Madrid hafði einnig verið orðað við hann en útilokaði kaup fyrr í sumar.