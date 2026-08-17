Frábær frumraun Jacquet hjá Liverpool - Virðist henta leikstíl Iraola

Jeremy Jacquet fékk draumabyrjun með Liverpool þegar hann lék sinn fyrsta óopinbera leik fyrir félagið í 2-0 sigri gegn Como á Anfield. Fjallað er um málið hjá Daily Mail.
Hinn 21 árs gamli miðvörður kom til Liverpool frá Rennes eftir að félögin náðu samkomulagi um 60 milljóna punda kaup í janúar. Jacquet hafði ekki spilað leik síðan í febrúar vegna axlarmeiðsla en leit afar vel út gegn Como.
Hann sýndi strax öryggi með boltann, steig fram úr vörninni og virtist vel eiga heima í leikstíl Andoni Iraola. Jacquet kórónaði síðan frammistöðuna með marki áður en Ronald Araujo leysti hann af hólmi.
Liverpool hafði glímt við töluverðar áhyggjur í miðvarðarstöðunni í undirbúningstímabilinu en staðan hefur batnað hratt. Virgil van Dijk er kominn aftur, Araujo hefur bæst við á láni og Giovanni Leoni nálgast endurkomu.
Jacquet er nú talinn raunhæfur kostur við hlið Van Dijk þegar Liverpool mætir Newcastle í fyrsta deildarleik tímabilsins.
Fyrstu merkin eru því mjög jákvæð hjá Frakkanum.