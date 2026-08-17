Frá Val í sænsku C-deildina

Bjarni Mark Antonsson er að yfirgefa Val og ganga í raðir Trelleborg í Svíþjóð. Þetta kemur fram í staðarmiðlinum Trelleborgs Allehanda og Vísir sagði fyrst frá hér á landi.
Bjarni er þrítugur og hefur verið hjá Val síðan 2024 og spilað 14 leiki í Bestu deildinni á yfirstandandi leiktíð.
Hann hefur áður spilað með Kristianstad og Brage í Svíþjóð og einnig með Start í Noregi í atvinnumennsku.
Nú virðist miðjumaðurinn vera að snúa aftur til Svíþjóðar en hann æfði með Trelleborg og skoðaði aðstæður eftir leik Vals við Nordsjælland í Danmörku í síðustu viku.
Trelleborg spilar í sænsku C-deildinni en er á toppnum í Suðurdeildinni og ætlar sér upp í B-deildina í haust.