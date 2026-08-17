Flytur frá London til Ítalíu

Tottenham hefur samþykkt lánstilboð Juventus í ítalska markvörðinn Guglielmo Vicario.
Vicario er 29 ára og mun halda til Tórínó til að ganga frá félagaskiptunum. Juventus fær jafnframt möguleika á að kaupa hann fyrir 8,6 milljónir punda að lánstímanum loknum.
Vicario missti sæti sitt í liði Tottenham undir stjórn Roberto De Zerbi á síðustu leiktíð. Antonin Kinsky tók við stöðunni og hefur De Zerbi staðfest að hann verði áfram aðalmarkvörður liðsins.
Juventus hafði áður reynt að fá Emi Martinez frá Aston Villa en þær viðræður gengu ekki upp.
Vicario kom til Tottenham frá Empoli árið 2023 fyrir 17,2 milljónir punda og hefur leikið 117 leiki fyrir félagið.