Fær mikið lof eftir fyrsta leikinn - Flick hefur hrifist af honum á æfingum

Anthony Gordon fékk mikið lof fyrir frammistöðu sína í fyrsta leiknum með Barcelona eftir 70 milljóna punda félagaskiptin frá Newcastle.
Hinn 25 ára gamli Englendingur byrjaði æfingaleik gegn Basel á vinstri kantinum og var strax áberandi. Hann sýndi mikinn hraða, fór ítrekað framhjá varnarmönnum og skapaði hættu með fyrirgjöfum sínum.
Gordon var einnig nálægt því að skora eftir glæsilegan sprett en skot hans fór rétt yfir markið.
Spænska blaðið Sport lýsti honum sem besta sóknarmanni Barcelona í leiknum og stuðningsmenn félagsins voru einnig ánægðir með það sem þeir sáu.
Gordon lék aðeins fyrri hálfleikinn þar sem hann er enn að vinna sig í fullt leikform eftir heimsmeistaramótið.
Samkvæmt AS hefur hann þegar heillað Hansi Flick, þjálfara Barcelona, og gæti barist um fast sæti í byrjunarliðinu strax á komandi tímabili.