Everton leiðir kapphlaupið en Forest mætt til leiks - Vilja losna við hann í sumar

Nottingham Forest hefur bæst í hóp þeirra félaga sem vilja fá Liam Delap frá Chelsea í sumar.
Hinn 23 ára gamli enski framherji er sagður vilja halda áfram að spila í ensku úrvalsdeildinni og Forest hefur nú áhuga á að bæta honum við sóknarlínu sína.
Everton er þó talið standa best að vígi í kapphlaupinu um Delap samkvæmt Teamtalk.
Chelsea hefur þegar látið leikmanninn vita að hann megi yfirgefa félagið í sumar og því virðist líklegt að hann skipti um félag áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.
Delap er öflugur og líkamlega sterkur framherji sem hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína undanfarin tímabil.
Forest og Everton gætu því háð harða baráttu um undirskrift hans næstu daga, en vilji leikmannsins til að vera áfram í úrvalsdeildinni þrengir jafnframt mögulega áfangastaði.