Enrique vildi ekkert segja um Liverpool kjaftasögurnar

Luis Enrique, þjálfari Paris Saint-Germain, vildi lítið tjá sig um framtíð Bradley Barcola og Ibrahim Mbaye eftir 1-0 tap liðsins gegn Lens í Meistarabikar Frakklands.
Báðir leikmennirnir voru utan leikmannahópsins en þeir höfðu einnig setið allan tímann á varamannabekknum í Ofurbikar Evrópu gegn Aston Villa nokkrum dögum áður.
Liverpool hefur áhuga á báðum leikmönnum og er sagt eiga í viðræðum við PSG um möguleg félagaskipti.
Þegar Luis Enrique var spurður um stöðuna eftir leik svaraði hann stuttlega og sagði síðan að hann myndi ræða félagaskiptagluggann þegar honum væri lokið.
PSG hefur nýlega fengið Ferran Torres og Mika Godts til liðs við sig, sem gæti haft áhrif á spilatíma Barcola og Mbaye.
Barcola er metinn á um 140 milljónir punda hjá PSG, en Liverpool telur þá upphæð of háa.
Mbaye, sem er 18 ára, gæti verið náttúrulegur arftaki Mohamed Salah á hægri kantinum og Liverpool heldur því áfram að fylgjast náið með stöðu hans.