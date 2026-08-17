Endar Camavinga á Old Trafford?

Manchester United hefur verið orðað við Eduardo Camavinga, miðjumann Real Madrid, þegar líður á félagaskiptagluggann.
Kevin Hatchard, sérfræðingur Sky Sports í evrópskum fótbolta, segir stöðu Frakkans áhugaverða eftir að Jose Mourinho tók við Real Madrid.
Spurningin sé hvort Camavinga passi inn í framtíðaráform Mourinho. Ef svo er ekki gæti skapast tækifæri fyrir Manchester United til að reyna að fá hinn fjölhæfa miðjumann.
„Einn þeirra leikmanna sem er stöðugt orðaður við United er Camavinga. Ef hann passar ekki inn í það sem Mourinho vill gera, er þá tækifæri fyrir United?“ sagði Hatchard.
Camavinga sjálfur er þó sagður vilja vera áfram í Madríd.
United fylgist engu að síður með stöðunni og gæti brugðist við ef Real opnar á brottför hans.