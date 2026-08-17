Elvar Geir segir frá ansi áhugaverðri kjaftasögu um tvo lykilmenn Breiðabliks

Elvar Geir Magnússon, ritstjóri Fótbolta.net, bauð upp á áhugaverða kjaftasögu um framtíð tveggja leikmanna Breiðabliks í útvarpsþætti vefsíðunnar á X-inu um helgina.
Um er að ræða þá Höskuld Gunnlaugsson og Viktor Örn Margeirsson, sem báðir hafa spilað stóra rullu í velgengni Blika um árabil.
„Þættinum barst bréf, leigubílasaga, um að það sé möguleiki á að Viktor Örn Margeirsson og Höskuldur Gunnlaugsson fari úr Kópavoginum í Val, að Dóri sæki þá,“ sagði Elvar og á þar við Halldór Árnason, sem þjálfaði leikmennina í Kópavoginum, til að mynda á Íslandsmeistaratímabilinu 2024. Halldór verður þjálfari Vals í haust.
Elvar tók þó skýrt fram að um slúður væri að ræða og að leikmennirnir séu jafnframt samningsbundnir í Kópavogi út næsta ár.