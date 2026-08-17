Eiginkona Ronaldo útskýrir af hverju brúðkaupið fór fram á þessum óvænta stað

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez gengu í hjónaband 11. ágúst og völdu heldur óvenjulegan vettvang miðað við auðæfi og heimsfrægð parsins.
Í stað þess að halda brúðkaupið í kastala, á lúxushóteli eða einhverjum framandi stað ákváðu þau að gifta sig í stofunni á nýju heimili sínu í Cascais í Portúgal.
„Þetta er fullkomið,“ sagði Georgina í samtali við Vogue. „Allar sjöur eru tákn.“
Dagsetningin hafði sérstaka merkingu því þá voru nákvæmlega tíu ár liðin frá því að þau kynntust fyrst í Gucci-verslun í Madríd.
Parið vildi hafa athöfnina litla og persónulega og aðeins börnin voru viðstödd. „Í framtíðinni munum við halda stórt brúðkaup svo við getum fagnað með fjölskyldu og vinum,“ sagði Georgina.
Hún segir að sig hafi áður dreymt um risastórt ævintýrabrúðkaup með kastala og glæsibrag, en það hafi breyst.
„Kastalar, hús, eyjar, hestar og bílar, við höfum allt þetta innan seilingar á hverjum degi.“
Þess í stað vildi hún skapa minningu inni á heimili fjölskyldunnar.
„Ég vil að börnin geti horft á þetta rými seinna og hugsað: Hér gerðist eitthvað dásamlegt, hér gáfu foreldrar okkar hvort öðru heit sín.“
Ronaldo svaraði léttur í bragði, „Það verður líklega ekki sama borðið. Við gætum breytt innréttingunum.“
Fjölskyldan klæddist sérsaumuðum Gucci-fatnaði í athöfninni.
„Þetta var nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér,“ sagði Georgina. „Innilegt, fullt af ást og fjölskyldan okkar í aðalhlutverki. Ég gat ekki haldið aftur af tárunum.“