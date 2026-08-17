Chelsea skellir svakalegum verðmiða á Pedro Neto

Chelsea er sagt verðmeta Pedro Neto á tæplega 100 milljónir punda eftir að áhugi hefur komið fram frá Al Hilal í Sádi-Arabíu.
Al Hilal er þó ekki eina félagið sem fylgist með stöðu portúgalska kantmannsins en nokkur félög eru sögð hafa áhuga á honum.
Neto gekk til liðs við Chelsea frá Wolves fyrir tveimur árum í félagaskiptum sem kostuðu um 54 milljónir punda. Hann hefur síðan orðið mikilvægur hluti af sóknarleik liðsins.
Hann byrjaði æfingaleik Chelsea gegn Real Sociedad um helgina og lék þar meðal annars með Joao Pedro og Cole Palmer. Chelsea vann leikinn 3-1.
Chelsea virðist því aðeins tilbúið að íhuga sölu ef mjög stórt tilboð berst.
Al Hilal hefur verið virkt á leikmannamarkaðnum og gæti þurft að greiða nálægt 100 milljónum punda til að freista Chelsea.