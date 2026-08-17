Carragher hefur ekki trú á því að Carrick vinni deildina - Þetta er ástæðan

Jamie Carragher telur að Michael Carrick hafi staðið sig vel sem knattspyrnustjóri Manchester United en efast um að hann sé rétti maðurinn til að leiða félagið til sigurs í ensku úrvalsdeildinni eða Meistaradeildinni.
Carrick tók við United tímabundið eftir brottrekstur Ruben Amorim í janúar og stýrði liðinu meðal annars til sigra gegn Arsenal, Manchester City og Liverpool. Árangurinn tryggði liðinu þriðja sætið og sæti í Meistaradeildinni.
Hann fékk starfið síðan til frambúðar í sumar.
„Ég held einfaldlega ekki að Michael Carrick hafi þennan stjörnublæ sem þarf til að vinna Meistaradeildina eða ensku úrvalsdeildina,“ sagði Carragher í The Overlap Fan Debate.
Carragher telur þó að Carrick geti komið stöðugleika á félagið og fært það aftur í hóp bestu liða Evrópu.
United hefur þegar styrkt miðjuna með Andrey Santos og Youri Tielemans í sumar, en Carragher telur félagið hafa misst af góðu tækifæri þegar Mateus Fernandes fór til Tottenham.