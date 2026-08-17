Breska ríkið rannsakaði Beckham - Grunaður um að taka þátt í skattasniðgöngu

David Beckham var sleginn til riddara af Karli Bretakonungi í Windsor-kastala í nóvember og lauk þar með löngu ferli sem hafði staðið yfir í meira en áratug.
Beckham, sem er 51 árs, hlaut heiðursnafnbótina fyrir framlag sitt til íþrótta og góðgerðarmála, meðal annars fyrir áralangt starf sitt með UNICEF.
Samkvæmt nýrri bók Alison Boshoff, Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts, hefði Beckham þó getað hlotið riddaratign mun fyrr.
Hann var fyrst talinn koma sterklega til greina árið 2013 eftir að hafa gegnt mikilvægu hlutverki í vel heppnuðu umsóknarferli Lundúna um Ólympíuleikana. Lord Sebastian Coe tilnefndi hann og var Beckham sagður hafa fengið jákvætt mat hjá sérstakri heiðursnefnd.
Málið stöðvaðist hins vegar samkvæmt bókinni þegar bresk skattayfirvöld, HMRC, vöktu athygli á fjárhagsmálum hans. Beckham hafði fjárfest í Ingenious Media, fyrirtæki sem tengdist fjárfestingum í kvikmyndaverkefnum og skattalegum ívilnunum.
HMRC hóf síðar rannsókn á slíkum fjárfestingum og hélt því fram að þær hefðu að hluta til snúist um skattasniðgöngu. Áfrýjunardómstóll úrskurðaði þó árið 2021 Ingenious Media í hag varðandi tvo fjárfestingarsjóði félagsins.
Í bókinni kemur einnig fram að Beckham hafi verið afar ósáttur við stöðuna og frægt er orðið lekið tölvupóstsamskipti hans við þáverandi kynningarfulltrúa þar sem hann lét óánægju sína í ljós með mjög sterkum orðum.
Þrátt fyrir þessa löngu bið hefur viðskiptaveldi Beckham stækkað verulega frá því hann lagði skóna á hilluna.
Hann var einn stofnenda Inter Miami og lagði samkvæmt greininni um 25 milljónir Bandaríkjadala í verkefnið. Verðmæti félagsins hefur síðan aukist gríðarlega, ekki síst eftir komu Lionel Messi árið 2023.
Samkvæmt bókinni gæti hlutur Beckham í Inter Miami skilað honum um 100 milljónum punda fyrir lok árs 2026.
Samanlögð auðæfi David og Victoriu Beckham eru sögð nema um 1,185 milljörðum punda og er Beckham því einn auðugasti fyrrum knattspyrnumaður heims.
Ferill drengsins frá Leytonstone hefur því tekið nokkuð ótrúlega stefnu, frá Manchester United og enska landsliðinu yfir í alþjóðlegt viðskiptaveldi og loks riddaratign.